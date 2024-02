Bătrân din Alba, înşelat prin metoda „Accidentul”. Din dragoste pentru fiului lui, a pierdut 32.000 de lei Politistii din Alba fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un varstnic, folosind metoda „Accidentul”. Batranul a fost sunat si anuntat ca fiul sau a suferit un accident rutier si are nevoie de bani pentru a primi ingrijirile necesare, apoi o persoana s-a prezentat la locuinta acestuia, pentru a ridica banii, purtand o masca chirurgicala. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au fost anuntati sambata, 3 februarie ca un barbat de 82 de ani din municipiu a fost pagubit cu suma de 32.000 de lei. „Barbatul a fost contactat telefonic, de catre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

