Bătrân înşelat cu 32.000 de lei prin metoda „Accidentul” Politistii fac cercetari pentru identificarea unei persoane care a inselat cu 32.000 de lei un batran din Alba folosind metoda „Accidentul”, informeaza News.ro. Politistii din Alba Iulia au fost anuntati sambata ca un barbat, de 82 de ani, din municipiu a fost pagubit cu suma de 32.000 de lei. „Barbatul a fost contactat telefonic, de catre persoane necunoscute, care, dupa ce si-au atribuit diferite calitati, i-au prezentat situatii neadevarate si au sustinut ca un membru al familiei acestuia a fost implicat intr-un accident rutier”, a transmis IPJ Alba. O persoana care purta pe fata o masca chirurgicala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

