Cercetătorii au recreat topirea Antarcticii în ultimii 25 de ani Cercetatorii au unit imaginile sateliților ai Agenției Spațiale Europene din ultimii 25 de ani și au analizat modul in care sa topit Groenlanda. Sa dovedit ca mai mulți factori au influențat schimbari. Cercetatorii au folosit datele satelitelor din ultimii 25 de ani și au recreat o harta detaliata a topirii ghețarilor din Antarctica. S-a dovedit ca din anul 1994, ghețarii au pierdut aproximat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini obtinute din satelit au dezvaluit ca in Antarctica exista mai multe colonii de pinguini imperiali decat au estimat pana acum oamenii de stiinta, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BSA) au descoperit 11 noi colonii de pinguini imperiali in…

- Imagini obtinute din satelit au dezvaluit ca in Antarctica exista mai multe colonii de pinguini imperiali decat au estimat pana acum oamenii de stiinta, informeaza DPA. Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BSA) au descoperit 11 noi colonii de pinguini imperiali in timp ce analizau imagini transmise…

- Pe Internet circula articol intitulat „Creierul omului trecut de 60 de ani.................!!!”, care surprinde prin concluziile pe care le prezinta ca fiind deosebit de importante pentru omenire. Consider ca CONCLUZIILE DIN ACEST ARTICOL SUNT TOTAL ERONATE, fie si numai din considerentele expuse la…

- Cercetatorii au descoperit pentru prima data sub straturile de gheata din Antarctica o importanta scurgere de metan. Scugerea poate schimba modelul climatic al regiunii. Pentru prima data, sub straturile de gheata din Antarctica, oamenii de stiinta au detectat o scurgere activa de gaz metan – un gaz…

- Microparticulele de plastic se infiltreaza peste tot in oceanele lumii si polueaza chiar si unul dintre ecosistemele terestre cele mai indepartate, in Antarctica, conform unui studiu publicat miercuri, citat de agentia AFP. Cercetatorii au descoperit fragmente de polistiren in organismul unor colembole,…

- Descoperirea a fost realizata in urma unui experiment de detectare ale razelor si radiatiei cosmice derulat in Antarctica. Cercetatorii au folosit un aparat numit ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna), un detector radio montat in virful unui balon, pentru a identifica urme ale radiatiei cosmice…

- Inceputul sezonului de topire din Groenlanda – definit drept momentul in care acest fenomen cuprinde cel putin 5% din calota glaciara – a inceput mai devreme cu doua saptamani, anul acesta. Acesta a fost inregistrat la data de 13 mai, potrivit Institutului Meteorologic Danez (Danmarks Meteorologiske…

- Cercetatorii de la NASA susțin ca au obținut dovezi potrivit carora toate regulile fizicii opereaza in sens invers intr-un univers aflat in apropierea noastra. In acest univers paralel timpul pare sa curga invers. Totul a ieșit la iveala in timpul unui experiment de detectare a razelor cosmice, cand…