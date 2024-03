Fosila gigant: descoperirea uimitoare a unui delfin preistoric monstruos, dezvăluie unul din secretele Amazonului! In fascinanta calatorie a cercetatorilor prin istoria Pamantului, fiecare fosila descoperita reprezinta o fila noua din povestea vremurilor trecute. Aceste relicve fara varsta dezvaluie secrete uluitoare ale ecosistemelor acvatice care au populat planeta in epoci indepartate. Cand cercetatorii au descoperit fragmente de roca neobișnuite in regiunea Loreto din Peru, nu și-au putut crede ochilor cand au realizat ce gasisera. Aceste fragmente de roca s-au dovedit a fi vestigii ale unei descoperiri uimitoare: un delfin fosilizat, un specimen care a trait acum aproximativ 16 milioane de ani intr-un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

