Stiri pe aceeasi tema

- Cu adevarat aurifer. Un munte vulcanic activ in Antarctica impraștie in atmosfera o mica avere in aur in fiecare zi, a raportat IFL Science – acum, tot ce trebuie sa faci este sa ajungi acolo. Și nu prea ai cum. Muntele Erebus, care se alatura Insulei Decepției ca singurii doi (din cei 138) de vulcani…

- Epicentrul cutremurului, care a avut loc la orele 16.16 GMT, a fost localizat in largul coastei de sud a insulei Macquarie, la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS, relateaza AFP preluat de Agerpres.Cu o suprafata de 128 de kilometri patrati, insula Macquarie, care apartine Australiei, se afla…

- Avioanele de pasageri comerciale prefera sa ocoleasca Antarctica, alegand rute de zbor alternative. Aceasta preferința este determinata de reglementarile riguroase impuse de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI), in special de regulile referitoare la Operațiuni Extinse (ETOPS). Cunoscut…

- In ecosistemul fragil si izolat al Antarcticii, cercetatorul columbian Paulo Tigreros isi arunca plasa in apele inghetate pentru a colecta particule minuscule. El stie ca prezenta microplasticelor in unul dintre cele mai bine conservate colturi ale lumii este un termometru al poluarii planetei, transmite…

- Serviciul Telenor din Norvegia a declarat luni (5 februarie) ca a deschis cea mai sudica stație de baza de telefonie mobila, din lume, in Antarctica, aducand pentru prima data servicii regulate de telefonie mobila intr-un colț al continentului inghețat, potrivit Reuters. Acum exista servicii celulare…

- Argentina, Australia, Chile, Franța, Norvegia, Noua Zeelanda și Regatul Unit sunt cele șapte state care revendica teritorii in Antarctica.Aceste revendicari sunt interesante, deoarece Antarctica este un continent fara suveranitate recunoscuta din punct de vedere juridic. Se remarca prin faptul ca…