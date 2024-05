Stiri pe aceeasi tema

- O turista care vizita Romania a fost atacata de un urs, luni, in timp ce se afla in zona barajului Vidraru din judetul Arges. Autoritatile au emis mesaj RO-Alert prin care avertizeaza populatia din zona asupra pericolului. Femeia, ranita la bratul drept Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza, in apropierea…

- Parlamentul a aprobat, luni, in plenul reunit, solicitarea presedintelui Klaus Iohannis pentru participarea Armatei Romaniei la operatiile desfasurate sub egida Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagra MCM BLACK SEA, incepand cu anul 2024, cu personal de stat major - pana…

- O femeie a murit otravita cu plumb dupa ce a folosit un unguent pentru hemoroizi. Autoritațile sanitare avertizeaza populația cu privire la un unguent vietnamez pentru hemoroizi care conține o "cantitate extrem de periculoasa" de plumb.

- ”Floria.ro, florarie online, estimeaza o crestere de 15% a vanzarilor de flori si aranjamente de Florii si Paste. Cele doua momente sunt ocaziile in care se ofera cele mai multe flori in trimestrul al doilea din an, urmate de Sf. Constantin si Elena (21 mai) si finalul scolii, in jurul datei de 15 iunie”,…

- Autoritațile au fost alertate, luni dimineața, printr-un apel la 112, cu privire la faptul ca o persoana intentioneaza sa sara de la balconul unui imobil situat pe Bulevardul Timișoara, de la etajul 11. Potrivit primelor informații, in mai puțin de 1 minut, un echipaj din cadrul Secției 22 a ajuns la…

- Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova – Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar . Trenurile circula…

- In cursul unei nopți din 2024, cand 95% din populația Romaniei este in casa, are loc un cutremur de tip vrancean cu recurența la 1.000 de ani (precum cel din ‘77), acesta este un scenariu luat in calcul de autoritați.

- Consiliul Județean Argeș a aprobat Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru construcția unui Laborator de radioterapie intr-o constructie noua cu 5 etaje. Valoarea proiectului finanțat prin PNRR este de 99.465.040 de lei cu TVA. Autoritațile transmit ca, in urma acestei investiții,…