- FOTO VIDEO: Accident la Alba Iulia, produs intre doua autoturisme in care se aflau trei persoane Un accident s-a produs miercuri seara la Alba Iulia, intre doua autoturisme. ”Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si acordarea primului ajutor medical la…

- Trei persoane, intre care un copil, au fost ranite intr-un accident rutier produs de un sofer beat, in noaptea de sambata spre duminica, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘In urma cercetarilor efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un barbat in varsta de 31 ani…

- Doua persoane au fost grav ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu o alta masina si apoi a fost proiectat intr-o autoutilitara, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Un tanar in varsta de 24 ani conducea un autoturism din directia Piatra-Neamt…

- Dupa aproximativ 30 de minute, a avut loc un al treilea accident, in care au fost implicate trei mașini și doi oameni au fost raniți. The post TRAGEDIE PE AUTOSTRADA DIN BAVARIA Doua persoane decedate și 27 ranite in accident in lanț first appeared on Informatia Zilei .

- Patru persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite in urma unui accident auto ce a avut loc la un raliu in Ungaria. Incidentul a avut la cursa ORB Esztergom-Nyergesujfalu, cand una din mașinile ce concurau a ieșit de pe carosabil.

- Un accident rutier s-a petrecut, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 678, in localitatea Budești, in urma caruia doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Valcea, o coliziune a avut loc intre 2 autoturisme. Unul dintre acestea fiind proiectat intr-un gard și ulterior in gradina unui imobil. In urma impactului,…

- Un accident de circulație s-a produs in aceasta seara intre Mireșu Mare și Tulghieș. Din primele informații se pare ca in accident a fost implicat un autoturism și o caruța nesemnalizata. The post EXCLUSIV FOTO: Accident in Tulghieș intre un BMW și o caruța. Doua persoane ranite și un cal mort first…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme au fost implicate, vineri, pe DN 73A, la ieșire din Predeal catre Paraul Rece. Doua persoane ranite și necesita ingrijiri medicale, potrivit mediafax. „Din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, traficul se desfașoara…