- Sportiva constanteana, Sabrina Maneca Voinea, a cucerit medalia de argint in finala de la barna, sambata, la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini Italia , cu 14,166 puncte.Romanca, notata cu 14,100 in calificari a doua nota , a fost devansata in finala de italianca Manila…

- Gimnasta Sabrina Maneca Voinea a obtinut, sambata, medalia de argint in finala la barna, iar Lilia Cosman s-a clasat pe locul 4, la Campionatul European de la Rimini, potrivit news.roSabrina Maneca Voinea a fost notata pentru evolutia sa cu 14.

- Echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea, joi, in calificarile Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in timp ce Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul al patrulea la individual compus. Potrivit Agerpres , Romania (Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Barbosu,…

- Romania s-a calificat in finala pe echipe la Campionatul European de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), dupa ce s-a clasat pe locul al patrulea in calificari. Tricolorele au ajuns și in patru finale pe aparate, in timp ce Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul al patrulea la individual compus.

- Gimnastele tricolore s-au calificat, joi, in trei finale pe aparate, plus in cea pe echipe, la Campionatul European de la Rimini. Sabrina Maneca Voinea a fost pe primul loc in calificarile la sol.

- Sportiva descoperita și formata de Vasilica Agop va reprezenta Romania la Campionatul European de gimnastica artistica de la Rimini, de la inceputul lunii mai O noua reușita sonora pentru gimnastica bacauana. Alexia Blanaru, sportiva legitimata la SCM Bacau și promovata la lotul național de junioare…

- Federatia Romana de Gimnastica a anuntat lotul pentru Campionatul European feminin de gimnastica artistica de la Rimini Italia , programat in perioada 2 5 mai. Pentru competitia din Italia, au fost selectionate si doua gimnaste legitimate de la CSM Constanta. Este vorba despre Sabrina Maneca Voinea…

- Federatia Romana de Gimnastica a anuntat, luni, lotul pentru Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Rimini (Italia), in perioada 2-5 mai.Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta si Maria Ceplinschi au fost nominalizate in lotul pentru Europene pe…