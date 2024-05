Sfânta Lumină a ajuns în țara noastră De la Sfantul Mormant , Sfanta Lumina a ajuns in seara aceasta, 4 mai 2024, și la noi in țara, cu o aeronava care a aterizat in jurul orei 18:30 pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda”. A fost adusa de o delegație romana, condusa de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte. Pe aeroportul din Otopeni, delegația a fost intampinata de Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, care a facut o scurta declarație de presa, in care a subliniat importanța acestui eveniment: „Mulțumim Bunului Dumnezeu ca și anul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

- Lumina Sfanta a fost aprinsa, sambata, la Ierusalim, de unde va fi adusa si la Bucuresti de reprezentantul Patriarhie Romane care a asistat la ceremonia de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Potrivit Basilica, Lumina Sfanta a fost primita la Mormantul Domnului, sambata, la ora 14:13, informeaza…

- Lumina Sfanta a fost primita la Mormantul Domnului din Ierusalim sambata la ora 14:13. Ceremonia, oficiata de Patriarhul Teofil al Ierusalimului, a fost transmisa live de Trinitas TV. De la Mormantul Domnului, Reprezentantul Patriarhiei Romane, Arhimandritul Teofil Anastasoaie, merge direct la Aeroportul…

- Ulterior, centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui Lumina Sfanta fiecarei parohii din cadrul lor.Lumina Sfanta va fi dusa, prin intermediul unui delegat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, de la Bucuresti la Chisinau, unde va fi oferita parohiilor din Mitropolia Basarabiei.In aceeasi seara,…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai 2024, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

