CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a lansat luni proiectul de criptomonede Worldcoin Pentru a obtine un ID mondial, un client se inscrie pentru a face o scanare personala a irisului folosind ”orbul” Worldcoin, o minge argintie de aproximativ dimensiunea unei mingi de bowling. Odata ce scanarea irisului globului verifica ca persoana este un om real, se creeaza un ID mondial. Compania din spatele Worldcoin este Tools for Humanity, cu sediul in San Francisco si Berlin. Proiectul are 2 milioane de utilizatori din perioada beta, iar odata cu lansarea de luni Worldcoin extinde operatiunile in 35 de orase din 20 de tari. Ca o atractie, cei care se inscriu in anumite tari vor primi tokenul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

