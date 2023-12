Ce spitale vor fi transferate din subordinea Ministerului Transporturilor

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au aprobat, in sedinta de plen de marti, transferul a 15 unitati sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 15 unitati sanitare cu paturi…

- Senatul a votat luni legea prin care șoferii condamnați pentru conducerea vehiculelor bauți sau drogați pierd dreptul de a redobandi permisul pentru o perioada de pana la 10 ani. Niciun senator nu a votat impotriva, iar acum legea merge la vot final in Camera Deputaților. Senatorul Robert Cazanciuc…

- Conform surselor Realitatea Plus, Partidul Național Liberal a luat decizia sa supuna la vot ridicarea imunitații parlamentare a lui Florin Cițu. Numele fostului premier apare in dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-Covid-19 din perioada pandemiei, Florin Cițu este in prezent senator din partea Partidului…

- Camera Deputaților a adoptat o modificare in Codul penal care incrimineaza utilizarea ilegala a emblemei Crucii Rosii pe timp de pace. Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica art. 437 din Legea 286/2009 privind Codul penal, in sensul incriminarii faptei de folosire ilegala…

- Legea 2 Mai, inițiata de parlamentarii PNL pe modelul ”Legii Anastasia”, a fost adoptata luni, de Senat, urmand sa mearga la votul deputaților. Proiectul de lege a obținut 90 de voturi pentru. Actul normativ prevede ca traficanții de droguri sa fie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea…