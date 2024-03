Stiri pe aceeasi tema

- Examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere va putea fi dat oriunde in tara. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede ca examenul teoretic pentru obtinerea permisului de conducere poate sa fie dat oriunde in tara, nu numai in localitatea de domiciliu, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat ,luni, pentru modificarea si completarea Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata. Astfel, actul normativ are in vedere prevenirea si combaterea efectelor consumului…

- Politistii, jandarmii, militarii si functionarii publici condamnați penal iși pot pierde pensiile de serviciu. Lege la Parlament Un proiect de lege depus la Parlament prevede eliminarea pensiilor de serviciu pentru polițiștii, jandarmii, militarii și funcționarii publici cu statut special care au fost…

- Guvernul ajuta Complexul Energetic Oltenia . Executivul va aproba un ajutor de stat de peste 386 de milioane de lei Complexului Energetic Oltenia pentru achizitia certificatelor de emisii de gaze cu efect de seara in acest an, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. ”Acordam azi un ajutor de stat de peste…

- Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de 856.929.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru asigurarea veniturilor proprii necesare activitații curente și finalizarea unor obiective de investiții in 55 de municipii…

- Modificare importanta pentru romanii din Diaspora: Vor avea acces la servicii consulare online. Iohannis a promulgat legea Modificare importanta pentru romanii din Diaspora; Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca cetatenii din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casație și Justiție au stabilit ca primul termen de judecata pentru contestația depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu (fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei) și Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) in Dosarul Revoluției sa aiba loc pe 10 ianuarie…