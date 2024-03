Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii concurentei 21/1996, prin care se stabileste ca plenul Consiliului Concurentei este format din noua membri, acestia avand un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data, conform Agerpres.

Actul normativ a fost initiat de un grup de parlamentari PSD in octombrie 2017, iar in iunie 2020 a fost adoptat de Senat - for decizional in acest caz. In 2020, PNL, USR si seful statului au sesizat actul normativ la CCR, insa Curtea a respins obiectiunile de neconstitutionalitate. In noiembrie 2020,…