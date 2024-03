Fără vapori, pentru minori: Sancțiuni aspre pentru dispozitivele electronice de fumat! Fara vapori, pentru minori. Senatul a adoptat astazi un proiect legislativ care vizeaza interzicerea utilizarii dispozitivelor electronice, fie ca acestea conțin tutun sau nu, de catre persoanele sub 18 ani. Comercianții care vand astfel de produse catre minori se confrunta cu amenzi semnificative și chiar cu posibilitatea inchiderii afacerii. Amenzi și sancțiuni Inițiativa, propusa de parlamentarii PNL, modifica Legea nr.349/2002, punand accent pe prevenirea și combaterea efectelor nocive ale consumului produselor din tutun. Pentru nerespectarea legii, entitațile risca o amenda contravenționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

