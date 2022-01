Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, grupul, care "nu avea nicio intentie de a cultiva rosii", a deturnat nu mai puțin de 850.000 de euro din fondurile europene destinate agriculturii. Reprezentanții instituției europene subliniaza ca "niciun cent din acesti bani nu a fost cheltuit pe agricultura sau in Romania",…

- Romania avea, in ultimul trimestru de anul trecut, un deficit de cont curent de 4,9 miliarde de euro, cel mai mare dintre toate țarile Uniunii Europene, informeaza datele publicate de Eurostat. In trimestrul al treilea al anului trecut, Uniunea Europeana a inregistrat, pe ansamblu, un excedent de cont…

- Ministrul PSD-ist al Muncii, Marius Budai, a promis ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista pensii sub o mie de lei in Romania. Spune ca are bani pentru asta, dar nu ne explica exact de unde va face rost de buget. Oamenii de afaceri și analiștii spun ca aceasta este iar o promisiune populista a PSD, ca…

- Pacienții romani sunt transportați in Italia, cetațenii ruși in numar din ce in ce mai mare merg in Croația pentru a se vaccina și a putea calatori…, transmite Euronews. Patru pacienți romani cu forme grave de Covid-19 au fost trimiși cu avionul, miercuri, in Italia, pentru asistența medicala. Și alte…