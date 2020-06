Câți bani a primit Elon Musk după îndeplinirea obiectivelor. Este o sumă colosală In urma cu doi ani, Elon Musk a primit dreptul a cumpara 1,68 milioane de acțiuni Tesla la prețul de 350 de dolari pe acțiune, mai puțin de jumatate din valoarea actuala a unui acțiuni. Astfel, potrivit datelor publicate de CNN, acesta a fost recompensat pentru indeplinirea obiectivelor și pentru ca Tesla a avut o valoare de piața de peste 100 de miliarde de dolari. Acțiunile ii ofera lui Musk un potențial caștig de 770 de milioane de dolari. CEO-ul Tesla nu și-a exercitat inca opțiunea de a cumpara acțiunile, insa acest lucru nu este anormal. Șefii de companii care primesc astfel de opțiuni nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Elon Musk a avut parte de o saptamana uimitoare, dupa ce a reușit sa lanseze doi astronauți in spațiu la bordul navei sale SpaceX și a a fost recompensat pentru rezultatele bune ale companiei Tesla, informeaza CNN.

