Catherine, prințesa de Wales, anunță lupta cu cancerul Prințesa Catherine, cunoscuta sub numele de Kate, și-a impartașit recent o veste șocanta și personala, ea se confrunta cu o lupta impotriva cancerului și urmeaza un tratament de chimioterapie. Anunțul a fost facut vineri. Kate, in varsta de 42 de ani și soția Prințului William, a fost spitalizata in luna ianuarie pentru o intervenție chirurgicala […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

