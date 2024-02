Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul ca soția Printului William, Kate Middleton, a fost supusa unei operații abdominale a șocat pe toata lumea. Prințesa de Wales a stat internata in spital mai bine de 14 zile. In cele din urma, ea a fost externata de la clinica din Londra la casa ei din Windsor. Insa starea ei de sanatate a […]…

- La mai bine de o saptamana de cand presa din Marea Britanie dezvaluia ca Prințesa de Wales a fost externata din spital, apar noi informații cu privire la starea sa de sanatate. Kate Middleton și-a revenit rapid dupa operație, a reușit chiar sa paraseasca Adelaide Cottage. Unde a plecat soția lui William…

- Kate Middleton a fost externata. Cum se simte prințesa dupa operație! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala in urma cu doua saptamani. Nu se știe care sunt problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații .…

- Spitalizarea lui Kate Middleton a pus pe jar presa britanica, dar și alte publicații straine. Printesa de Wales a fost internata marti la Clinica Londra pentru „o interventie chirurgicala abdominala planificata”. Palatul Kensington a spus ca „operatia a fost un succes si se asteapta ca ea sa ramana…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…

- Zvon sumbru: Kate Middleton are tumora la cap? Kate Middleton a fost operata marți, 16 ianuarie, la doar o saptamana dupa ce și-a serbat ziua de naștere. Prințesa de Wales va ramane internata in spitalul privat din Londra inca doua saptamani. Ulterior, ea va reveni la reședința sa și va continua sa…

- Kate Middleton, operata de urgenta. Nu va mai iesi in public pana la Paste! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala. Anunțul a fost facut ieri de Palatul Kensington. Nu au fost date insa detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…