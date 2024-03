Stiri pe aceeasi tema

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie. Acesrea care au dus la tot…

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie, care au dus la tot felul…

- De ce ar fi fost operata Kate Middleton. Ce se zvonește! Kate Middleton a fost supusa marți, 16 ianuarie, unei intervenții chirurgicale in zona abdominala. Nu au fost date insa detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care au dus la necesitatea acestei operații.…

- Ingrijorare mare in Marea Britanie din cauza sanatatii viitoarei regine. Kate Middleton a fost operata pentru o problema abdominala, dar perioada de recuperare de trei luni ii face pe multi sa creada ca afectiunea este mult mai grava decat lasa familia regala sa se inteleaga. Printesa de Wales se simte…

- Spitalizarea lui Kate Middleton a pus pe jar presa britanica, dar și alte publicații straine. Printesa de Wales a fost internata marti la Clinica Londra pentru „o interventie chirurgicala abdominala planificata”. Palatul Kensington a spus ca „operatia a fost un succes si se asteapta ca ea sa ramana…

- Kate Middleton, operata de urgenta. Nu va mai iesi in public pana la Paste! Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala in zona abdominala. Anunțul a fost facut ieri de Palatul Kensington. Nu au fost date insa detalii despre problemele de sanatate cu care se confrunta Prințesa de Wales și care…

- A fost vorba de o interventie chirurgicala abdominala planificata la un spital privat din Londra, potrivit comunicatului oficial, citat de The Sun. Soția prințului William va ramane in spital timp de zece pana la 14 zile, a precizat Palatul. Palatul a precizat ca printesa, in varsta de 42 de ani, doreste…

- Prințesa de Wales este internata la o clinica din Londra pentru o „operație abdominala planificata” și va ramane in spital timp de 10 pana la 14 zile, anunța Palatul Kensington Prințesa de Wales se afla in spital dupa ce a suferit cu succes o intervenție chirurgicala abdominala, a anunțat astazi Palatul…