- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii si-a facut prima sa aparitie publica joi, in Scotia, de la publicarea cartii de memorarii a fiului sau, printul Harry, in care acesta din urma face o serie de acuzatii la adresa familiei regale britanice, informeaza DPA. In cartea sa "Spare", Harry divulga…

- Cartea de memorii a prințului Harry, in limba engleza, a inregistrat vanzari de peste 1,4 milioane de exemplare intr-o singura zi. Cu toate acestea, popularitatea acestuia scade puternic in Regatul Unit.

- Harry a povestit, in cartea sa de memorii, ca a invatat in cadrul antrenamentului sau militar cum sa isi ucida inamicii si ca acest lucru facea parte din munca lui, iar, datorita echipamentului video, a putut numara exact numarul de talibani pe care i-a ucis in timp ce servea in armata britanica in…

- Printul Harry scrie in autobiografia „Spare" (Rezerva) ca printul William „l-a trantit la podea" in timpul unei confruntari in Londra, in 2019, in contextul tensiunilor dintre familia regala și Meghan Markle.