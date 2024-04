Compania a spus ca ”Avatarurile sale expresive” pot estompa liniile dintre lumea virtuala si personajele reale. Aceasta isi propune sa elimine camerele, microfoanele, actorii, editarile indelungate si alte costuri din procesul de productie video profesional. Synthesia are un studio in Londra, unde actorii citesc scenarii in fata unui ecran verde, pentru a antrena sistemul. Intr-o demonstratie, compania a aratat trei randuri de text inserate in platforma sa – ”Sunt fericit. Sunt trist. Sunt frustrat” — dupa care actorul generat de AI din videoclip a raspuns citind textul pe tonul fiecarei emotii…