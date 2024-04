Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Prețurile locuințelor – atat case, cat și apartamente – vor crește anul acesta cu circa 10%. Chiar si asa, agentii imobiliari spun ca Romania are cea mai ieftina piața imobiliara din Europa, raportat la salariu per metru patrat de locuința. Ca exemplu, aceștia menționeaza ca in București un metru patrat…

- București este printre orașele europene cu cele mai mici prețuri ale locuințelor și cu cele mai ridicate niveluri ale accesibilitații achiziționarii acestora, dupa cum arata consultanții imobiliari.

- Georgiana Lobonț și soțul ei mai au puțin pana cand se vor muta in casa noua. Cei doi nu iși doresc sa se stabileasca in București, așa ca, au cumparat o locuința in Dej, pe care au inceput sa o amenajeze așa cum au visat.

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Un roman a cumparat un avion cu 200 de locuri la pretul unei garsoniere. Barbatul l-a transportat pe DN1 si vrea sa-l transforme in casa de vacanta. Imagini neobisnuite, azi-noapte, la Bucuresti. Un avion de pasageri cu aproape 200 de locuri si-a facut drum pe strazi. Un transport agabaritic l-a dus…

- Casa din București in care locuiesc Dana Rogoz, soțul ei Radu Dragomir și cei doi copii ai lor a fost construita la 1900 și modificata de mai multe ori. Aceștia au renovat-o, iar in prezent locuința are o arhitectura deosebita. In urma cu mai mulți ani de zile, dupa lungi cautari, Dana Rogoz și Radu…