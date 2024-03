Stiri pe aceeasi tema

- Georgiana Lobonț urmeaza sa se mute, anul acesta, potrivit declarațiilor sale, in noua casa care acum se afla in stadiul de construcție. Locuința cantareței este, de fapt, un imobil grandios și in care au investit sume uriașe de bani. Iata cand se vor muta in noua locuința, dar și cat costa!

- O femeie din Baia Mare si-a gasit soțul decedat in condiții suspecte. Barbatul, in varsta de 82 de ani era impuscat in cap cu o arma improvizata. Mai mult, in camera a fost ddscoperita o legitimație emisa in fosta URSS. Surse judiciare, citate de Antena 3, nu exclud ca barbatul sa fi fost un spion rus.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, anunta deschiderea unui nou santier pentru modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, al unsprezecelea, urmand sa fie inlocuita o conducta veche de 50 de ani cu o lungime de 5,12 km, care deserveste soseaua Stefan cel Mare si strazile adiacente.

- PSD București și-a desemnat candidații pentru Primaria Capitalei și primariile de sector. Gabriela Firea este candidatul propus pentru Primaria Capitalei. Fosta primarița a ținut sa le mulțumeasca tuturor colegilor de partid și nu numai: „Mulțumesc colegilor din Biroul permanent al PSD Bucuresti care…

- Fostul sediu al Partidului Național Liberal și al ALDE de pe Bulevardul Aviatorilor numarul 86 din București este pe cale sa fie transformat intr-o ”locuința individuala” care va fi atribuita președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta iși va termina al doilea mandat, a declarat pentru G4Media.ro o…

- El este romanul care a cumparat de la ANAF avionul lui Ovidiu Tender și l-a transportat prin București. Ce suma a platit lși ce planuri are / FotoA fost spectacol sambata noaptea pe strazile din București! Este vorba despre un avion cu 200 de locuri care a fost transportat, dupa ce un roman l-a cumparat…

- Casa din București in care locuiesc Dana Rogoz, soțul ei Radu Dragomir și cei doi copii ai lor a fost construita la 1900 și modificata de mai multe ori. Aceștia au renovat-o, iar in prezent locuința are o arhitectura deosebita. In urma cu mai mulți ani de zile, dupa lungi cautari, Dana Rogoz și Radu…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs lucreaza intens la renovarea casei in care se vor muta in curand. Artista a primit locuinta veche de un secol, de la bunica ei, iar acum a publicat primele imagini.Ana a marturisit de mai multe ori ca proiectul este unul foarte complicat, fiind vorba despre o casa veche de…