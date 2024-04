Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Gerebenișan se muta din apartamentul in care a locuit cu Alex Militaru! Influencerul și-a cumparat o noua locuința, iar acum tot ce i-a mai ramas de facut este sa iși ia lucrurile și sa plece. Noul apartament este exact așa cum și-a dorit și l-a prezentat urmaritorilor ei de pe rețelele de socializare!

- Claudia Patrașcanu și-a cumparat un apartament in București, iar amenajarea acestuia este aproape gata. Fosta soție a lui Gabi Badalau nu se va muta in Capitala, ci va locui in continuare in vila din Constanța alaturi de cei doi baieți ai sai.Dupa ce anul trecut și-a construit casa visurilor sale in…

- Romanița Iovan a vorbit despre incidentul tragic care avut loc in locuința ei din cartierul Primaverii in anul 2005. Creatoarea de moda marturisește ca Adrian Iovan nu l-a impușcat intenționat pe barbatul care a patruns in casa lor.Romanița Iovan, cunoscuta creatoare de moda, a vorbit deschis despre…

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Oana Radu nu se poate bucura de apartamentul pentru care a muncit din greu, așa ca și-a cumparat casa visurilor ei! Iata cum arata noua locuința a vedetei, dupa ce a fost nevoita sa plece din imobil din cauza fostului ei soț, Catalin Dobrescu.

- Georgiana Lobonț și soțul ei mai au puțin pana cand se vor muta in casa noua. Cei doi nu iși doresc sa se stabileasca in București, așa ca, au cumparat o locuința in Dej, pe care au inceput sa o amenajeze așa cum au visat.

- Andreea Raicu locuiește intr-o vila impresionanta din București, unde rafinamentul și luxul se observa in fiecare colț al locuinței. Iata imagini cu casa in care fosta prezentatoare locuiește.Andreea Raicu, cunoscuta pentru stilul sau sofisticat și gustul rafinat, traiește intr-o locuința care starnește…

- Casa din București in care locuiesc Dana Rogoz, soțul ei Radu Dragomir și cei doi copii ai lor a fost construita la 1900 și modificata de mai multe ori. Aceștia au renovat-o, iar in prezent locuința are o arhitectura deosebita. In urma cu mai mulți ani de zile, dupa lungi cautari, Dana Rogoz și Radu…