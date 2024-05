Zeekr vreasa stranga pana la 367,5 milioane de dolari prin vanzarea a 17,5 milioane de actiuni americane de depozit (ADS), la preturi cuprinse intre 18 si 21 de dolari fiecare. IPO va testa apetitul investitorilor pentru companiile chineze, avand in vedere tensiunile la foc mic dintre cele mai mari doua economii din lume in ceea ce priveste comertul, proprietatea intelectuala si viitorul Taiwanului. Conform datelor Dealogic, sase IPO-uri ale companiilor chineze au strans 46,9 milioane de dolari in SUA in primul trimestru al anului 2024, in scadere fata de 428 de milioane de dolari la aceeasi perioada…