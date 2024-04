Stiri pe aceeasi tema

- In septembrie și octombrie 2023, Algorithm Construcții, firma controlata de primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a cumparat mai multe plante exotice de la companii din Turcia și Grecia, pentru care a platit aproape 300.000 de euro, scrie Buletin de București.Suma a fost cheltuita pentru portocali,…

- „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” aduce o noua provocare pentru brașoveni. USR, partidul care a caștigat alegerile in urma cu 4 ani, este vocal doar pe social-media. In rest, cei 12 consilieri locali ai USR exista, dar lipsesc cu desavarșire atat fizic, cat și prin intervenții la ședințele de plen ale…

- Tomasz Poreba, europarlamentar al partidului pentru Drept și Justiție (PiS), a adus in atenția publicului cel mai important coridor rutier de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene, in cadrul unei discuții privind proiectul Via Carpathia. La masa rotunda au participat reprezentanți importanți…

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Sectorul turismului din Bulgaria a inregistrat o crestere cu peste 5% in primele doua luni din sezonul de iarna, a informat Ministerul Turismului de la Sofia, transmite Novinite. In perioada 1 decembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, numarul total de turisti in Bulgaria s-a situat la 937.527, reprezentand…

- Un proiect respins in urma cu o luna de Consiliul Local al Sectorului 3, prin care compania municipala Algorithm Construcții S3 ar putea primi circa 25 milioane de lei pentru montarea de garduri galvanizate pe raza sectorului, va fi supus din nou la vot luni, 22 ianuarie, scrie site-ul de știri Buletin…

- Au aparut cireșele pe tarabele din București, in plina iarna. Arata bine, sunt delicioase și se și vand, chiar daca la un preț piperat, mai ales ca sunt aduse de peste mari și țari. Nu vorbim, insa, de kilograme, ci mai mult de suta de grame, pentru ca atat iși permit in general clienții. Și nici nu-i…