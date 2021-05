Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, ministrul sanatatii, a anuntat ca in prima etapa DSP-urile pot aproba o reducere a numarul de paturi de pana la 50% pentru spitalele de Boli Infectioase si de Pneumoftiziologie si de pana la 30% nespecializate in tratarea pacientilor COVID, informeaza Mediafax . Ministrul sanatatii a…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca de la 1 iunie „se pot elibera in prima etapa, daca sunt respectate condițiile, pana la 50% din paturile din spitalele cu grad inalt de specializare si pana la 70% din cele aprobate in momentul maxim al pandemiei”.Un nou plan de masuri pentru spitale a…

- Vaccinarea copiilor ar putea fi facuta abia dupa ce va exista un aviz din partea Agenției Europene a Medicamentului (European Medicines Agency – EMA). Anunțul ministrului Sanatații vine in contextul in care compania americana Pfizer a anunțat o eficiența de 100% la copii și adolescenți. Compania Pfizer…

- Care sunt condițiile pentru testarea pentru COVID-19 in farmacii: Costul unui test va fi stabilit de catre fiecare farmacie in parte In urma adoptarii unei Ordonanțe de Urgența, de catre Guvern și a unui proiect de Ordin al Ministerului Sanatații, testarea pentru COVID-19 va putea fi realizata in farmacii.…