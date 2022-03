Stiri pe aceeasi tema

- Fosta centrala nucleara de la Cernobil, ocupata de militarii ruși, a fost deconectata complet de la rețeaua electrica, iar pompele de racire a deșeurilor radioactive nu mai funcționeaza, anunța compania de stat de energie nucleara de la Kiev, Energoatom. Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba…

- Inca un general rus a fost ucis pe frontul din Ucraina. Vitali Gerasimov, care a participat la al doilea razboi cecen, la luptele din Siria și la anexarea Crimeei, a fost un important lider militar rus, general-maior, șef de stat major și prim-adjunct al comandantului Armatei 41 a Districtului Militar…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, avertizeaza NATO ca Rusia nu va permite Ucrainei sa achizitioneze arme nucleare. Rusia s-ar confrunta cu un „pericol real” daca Kievul ar dobandi arme nucleare, transmite Reuters. Lavrov care anterior declarase ca “suprematia Occidentului a luat sfarsit”,…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre țarile din Formatul Bucuresti 9 (B9) – Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia – pentru a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei…

- Secretarul de stat american Antony Blinken discuta astazi la Geneva cu omologul sau rus, într-o noua încercare de a calma tensiunile militare legate de Ucraina. Dupa consultarile avute cu aliati europeni, secretarul de stat Blinken a avertizat ca amenintarile Rusiei la adresa Ucrainei…

- Administratia Prezidentiala informeaza ca principalele subiecte abordate au vizat temele aflate pe agenda Consiliului European, respectiv coordonarea europeana in contextul pandemiei de COVID-19, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea…

