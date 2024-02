Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in razboiul cu Rusia, anunta duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o rara recunoastere a pierderilor inregistrate de catre Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie 2022, relateaza AFP si CNN, potrivit Agerpres. Zelenski le-a spus…

- Negocierile cu președintele rus Vladimir Putin nu ar duce in acest moment la sfarșitul razboiului, considera președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care crede, in schimb, ca Putin iși va recunoaște in cele din urma greșeala și infrangerea, transmite agenția ucraineana Unian.„Este posibil sa vorbești…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind „foarte logica si profesionista” si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut seara trecuta o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri.“Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni, cu sentimentele…

- Politiciana rusa Ekaterina Duntsova, care pleda pentru pace in Ucraina, a pierdut dreptul de a candida la alegerile prezidențiale din Rusia, dupa ce Curtea Suprema a respins apelul sau impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale. Duntsova, fosta consiliera locala, și-a exprimat viziunea pentru o…

- „Slava Domnului, a aparut Romania inteligenta si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, m-a ajutat pur si simplu”, așa și-a exprimat președintele ucrainean Volodimir Zelenski mulțumirea pentru ajutorul dat fermierilor ucraineni. O decizie, care, insa a cauzat prejudicii enorme agricultorilor noștri.…