- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va candida la Primaria Generala a Capitalei, au decis, joi, membrii Biroului Politic al formațiunii. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi.Hotararea Biroului Politic al ALDE a fost luata dupa ce negocierile cu PSD pentru formarea unei alianțe…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Candidatul unic al dreptei pentru Primaria Generala a Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca in ipoteza in care partidele de dreapta care au decis sa il sustina nu ajung la un acord si pentru prezentarea de candidati unici pentru primariile de sector, candidatii PSD „au prima sansa”. Nicusor Dan a mai spus…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…

- Pro România îl vrea pe Victor Ponta candidat la Primaria Capitalei, împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan, a declarat joi la Digi 24 senatorul Adrian Țuțuianu, lider al Pro România. El spune ca negocierile cu PSD pentru susținerea unui candidat unic la București au eșuat…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Gabriela Firea pune presiune pe Marcel Ciolacu ca alegerile locale sa fie stabilite la finalul lunii septembrie, asa cum planuia PNL, dar in dezavantajul PSD, susține adevarul.ro. Primarul general vrea sa profite de punctele electorale castigate in timpul pandemiei, cand candidatul dreptei, Nicusor…