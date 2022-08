Bursele europene au închis marţi în scădere, iar euro a coborât faţă de dolar la cel mai redus nivel din ultimele două decenii Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,5%, an pofida cresterii actiunilor companiilor din sectorul petrolului si gazelor. Cele mai mari scaderi au fost consemnate de actiunile din sectorul sanatatii si cel de media, ambele incheind ziua cu scaderi de circa 1,6%. Componente actiunilor din sectorul petrolului si gazelor a avansat cu 3,1%. Preturile contractelor de referinta pentru gaze au urcat cu 13%, din cauza defectiunilor din sistemul de conducte care transporta petrol din Kazahstan in Europa prin Rusia, care au perturbat livrarile. Defectiunile au survenit dupa ce Rusia a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele european blue chip a incheiat sedinta de vineri in scadere cu aproximativ 0,8%, dupa ce un raport neasteptat de puternic privind locurile de munca din SUA a redus asteptarile pentru o recesiune si, la randul sau, a crescut probabilitatea ca Rezerva Federala (Fed) sa inaspreasca politica monetara…

- Preturile gazelor naturale europene au scazut dupa ce Rusia a reluat fluxurile prin conducta Nord Stream 1, cea mai solida legatura a sa cu Europa, dupa 10 zile de intrerupere a activitatii, a raportat Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,2%, inversand cresterile din prima parte a tranzactiilor. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile din sectorul bancar si cel auto, de aproape 1%. Titlurile din sectorul tehnologiei au urcat cu 1,7%, dupa ce Netflix a anuntat ca se asteapta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 2,6%, consemnand cea mai buna evolutie zilnica din ultimele peste trei luni, cresterile fiind conduce de componenta sectorului tehnologic, cu un avans de 3,8%. Toate sectoarele au inregistrat o evolutie pozitiva. In privinta evolutiilor individuale,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in scadere cu 2,7%, componenta bancara scazand cel mai mult, cu 4,9%, in timp ce toate sectoarele si bursele majore au inchis in teritoriu negativ. DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 3,08%, CAC 40 al bursei din Frankfurt cu 2,7%, iat FTSE 100 al…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,36%, DAX al bursei din Frankfurt cu 1,71%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,4%, in timp ce FTSE 100 al bursei din Londra a coborat cu 1,54%. Desi decizia BCE era asteptata pe scara larga, posibilitatea unei cresteri mai mari din septembrie a afectat increderea…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a scazut cu 0,3%, iar componenta actiunilor companiilor din sectorul comertului cu amanuntul a coborat cu 0,9% dupa ce Target si-a redus previziunile de marja trimestriala pentru a doua oara in mai putin de o luna. ”Actiunile companiilor de vanzare cu amanuntul au suferit…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1%, iar componenta sectorului minier a crescut cel mai mult dintre toate sectoarele, cu 2,7%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 1,34%, CAC 40 al bursei din Paris cu aproape 1%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1%. Actiunile Just Eat Takeaway…