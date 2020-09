Bursa de pe Wall Street cade masiv, trasă în jos de companiile de tehnologie. Acţiunile Tesla au pierdut peste 21% Bursa de pe Wall Street cade masiv, trasa in jos de companiile de tehnologie. Actiunile Tesla au pierdut peste 21% Actiunile de pe Wall Street au scazut puternic marti, trase in jos de titlurile companiilor de tehnologie care au impins Nasdaq Composite in teritoriul de corecie, in timp ce S&P 500 a inregistrat cea mai slaba evolutie pe parcursul a trei zile din ultimele luni. Acţiunile producătorului de automobile electrice Tesla au scăzut accentuat, cu 21,1%, cel mai mare declin înregistrat vreodată, transmite CNBC. Indicele Nasdaq Compozite a coborât marţi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

