Legislatia, care este in vigoare din 7 martie, impune celor sase giganti media – care furnizeaza servicii precum motoare de cautare, retele sociale si aplicatii de chat utilizate de alte companii – sa respecte directivele pentru a asigura conditii de concurenta echitabile pentru rivalii lor si pentru a oferi utilizatorilor mai multe optiuni. „Comisia (Europeana) suspecteaza ca masurile puse in aplicare de acesti actori-cheie nu reusesc sa respecte in mod eficient obligatiile ce le revin in temeiul DMA (Digital Market Act – n.r.)”, a declarat executivul UE intr-un comunicat. Autoritatea europeana…