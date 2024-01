Buget pentru cârpeli în carierele miniere, în locul benzilor transportoare noi Conducerea CEO a aprobat fonduri pentru derularea unui program de mentenanța și reparații in subunitațile miniere. Avand in vedere vechimea, uzura ca urmare a activitații in flux continuu periodic se produc avarii la circuitele de transport carbune din carierele miniere. Se are in vedere achiziția de agrafe tip in baza unui acord-cadru pentru subunitațile miniere din județele Gorj și Mehedinți. Bugetul aprobat de catre Directoratul Complexului Energetic Oltenia este de peste 600.000 de lei fara TVA. Potrivit companiei energetice, achiziționarea acestor produse este necesara pentru realizarea lucrarilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

