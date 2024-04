Extinderea Carierei Jilț Nord, blocată de birocrație Complexul Energetic Oltenia are probleme cu realizarea exproprierilor in Bazinul Minier Jilț. Aici sunt intarzieri in ceea ce privește pregatirea culoarului de expropriere, in ciuda faptului ca documentațiile au fost trimise Ministerului Energiei. A trecut insa o luna și jumatate de cand actele ar fi trebuit sa ajunga sub forma unui Proiect de Hotarare in cadrul unei ședințe de Guvern și acesta sa fie aprobat. Inca se mai așteapta dupa Hotararea de Guvern care sa rezolve problema exproprierilor in special la Cariera Miniera Jilț Nord. Aici excavatoarele sunt la limita cu frontul de lucru. Un culoar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

