Lucrări pentru închiderea definitivă a Minei Tehomir Complexul Energetic Oltenia continua sau reia activitațile de inchidere și conservare a unor subunitați miniere. Intre obiectivele Complexului Energetic Oltenia unde vor fi executate lucrari de inchidere se afla fosta mina de subteran Tehomir. Au fost alocate fondurile necesare pentru achiziția materialelor necesare pentru consolidarea galeriilor existente. Materialele trebuie sa fie livrate de luna viitoare. Lucrarile vor fi demarcate in perioada urmatoare de personal specializat. In timp ce unele subunitați miniere vor intra in conservare, altele vor fi inchise definitiv. „Crampoanele (100x10x30mm)… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

