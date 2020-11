București: Finanțare pentru stații de alimentare a mașinilor electrice Bucureștiul va avea la dispoziție aproape 24 de milioane de lei pentru construirea unor stații de alimentare a mașinilor electrice. Decizia de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, ce trebuia sa se incheie luna trecuta, a fost anunțata vineri de Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor. Intr-o conferința de presa comuna, susținuta alaturi de Nicușor Dan, noul primar al Capitalei, ministrul a anunțat ca Bucureștiul primește o noua șansa la capitolul stații de alimentare a mașinilor electrice . In mod normal, termenul final era 30 octombrie 2020, dar a fost prelungit. „Am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

