Ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, Lazar Janos, a lansat critici vehemente la adresa liderilor Uniunii Europene, in timpul unui eveniment de campanie al UDMR desfașurat la Oradea. Conform Bihoreanul, Lazar Janos a continuat linia critica a premierului Viktor Orban. „Vom alege lideri noi la Bruxelles, depinde si de noi daca vor fi buni sau […] The post Un ministru maghiar ii trimite la naiba, de la Oradea, pe șefii de la Bruxelles appeared first on Puterea.ro .