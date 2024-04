Stiri pe aceeasi tema

- Compania Verde, cu finanțare americana, va investi 1 miliard de dolari intr-o mina dezafectata din Romania, urmand sa inceapa producția in 2027. Europa va relua extragerea magneziului in premiera dupa mai bine de un deceniu, in contextul in care UE incearca sa-și reduca dependența de importurile…

- Vi se pare normala toata invazia asta de gunoaie politice care nu este capabila sa serveasca nicio prioritate a Romaniei? Cit de morale și de scirboase sunt aceste partide care iși elimina din lideri pentru a lansa personaje scoase din palarie? Vi se pare normala aceasta incleștare oarba a doua partide…

- Manifestul PPE de la București vorbește clar despre planul de inarmare a Uniunii Europene, mai ales dupa ce Donald Trump a lasat sa se ințeleaga ca nu toate statele NATO sunt, de fapt, aparate. UE se pregatește de razboi? Cel puțin așa se ințelege din manifestul pe care liderii PPE il vor adopta la…

- Europarlamentarul roman a raspuns intrebarilor reporterilor despre șansele actualului președinte al Romaniei de a ocupa o funcție inalta europeana dupa incheierea mandatului sau:Reporter - Klaus Iohannis a fost vehiculat initial pentru functia de inalt reprezentant al Uniunii Europene politica externa.…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…

- Schema de plafonare-compensare a facturilor la energie și gaze naturale din Romania a ajuns in atenția Comisiei Europene, potrivit unui raspuns transmis de Bruxelles la solicitarea HotNews.ro. Aceasta in contexul in care prețurile in toata Europa sunt la nivelurile dinaninte de criza energetica, iar…

- Deși au apelat de mai multe ori și la șeful statului, fermierii romani nu au reușit pana acum sa smulga o declarație sau macar o simpla postare pe Facebook care sa le arate ca Iohannis ii observa. Președintele este singurul care poate discuta fața in fața cu oficialii europeni, dar a ales sa fie complet…