- Bayern Munchen și Real Madrid se dueleaza marți in prima manșa a semifinalelor Champions League, iar cei doi titani le promit fanilor un show total. Partida de pe Allianz Arena va incepe de la ora 22:00 și va fi transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- ​Miercuri aflam celelalte doua formații calificate in semifinalele Champions League. Manchester City primește vizita Realului (3-3 in tur), in timp ce Bayern joaca impotriva lui Arsenal (2-2 in tur), la Munchen. Duelurile sunt transmise pe Digi Sport 1, Digi Sport 2, Orange Sport, Prima Sport 1 și Prima…

- Borussia Dortmund și PSG au obținut deja calificarea in semifinalele Champions League, iar miercuri vor avea loc doua partide care se anunța a fi cel puțin la fel de spectaculoase. De la ora 22:00, Manchester City se va lupta cu Real Madrid (3-3 in tur), iar Bayern Munchen va primi vizita celor de la…

- Sferturile UEFA Champions League au debutat spectaculos. Am avut parte de 10 goluri in doua meciuri: Real Madrid - Manchester City 3-3 și Arsenal - Bayern 2-2. Primele doua sferturi de finala din Liga Campionilor au fost un regal fotbalistic. Fanii au avut parte de goluri spectaculoase și de rasturnari…

- Marți debuteaza partidele din sferturile Champions League, iar afișele sunt unele speciale. De la ora 22:00, iubitorii fotbalului sunt invitați sa se bucure de fotbal la meciurile Real Madrid vs Manchester City și Arsenal vs Bayern Munchen.

- Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a subliniat forma stralucitoare a lui Vinicius, dar a avertizat ca trebuie sa tina presiunea sub control dupa victoria de sambata, scor 4-2 cu Osasuna, conform news.ro. "Vinicius este in mod evident un jucator cheie pentru ceea ce arata in acest moment.…

- Vinicius Junior (23 de ani) a vazut cartonașul galben in victoria celor de la Real Madrid de pe terenul Osasunei, scor 4-2, din runda #29 din La Liga. In consecința, Vinicius va fi suspendat in urmatorul meci de campionat al Realului, cand „galacticii” o vor intalni pe Athletic Bilbao, duminica, 31…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…