- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Iasi, intrebat despre efectele inflatiei asupra romanilor, ca trendul inflatiei este unul descendent si ca la momentul preluarii mandatului de prim-ministru inflatia era de peste 10%, iar pe finalul acestui an va cobori sub 5%.

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca inflația a scazut la jumatate in timpul mandatului sau. Premierul Marcel Ciolacu spune ca masurile de plafonare prețurilor la alimente și energie au dus la scaderea ratei inflației. ”Am reușit sa scadem inflația la 5.9% in aprilie, aproape la jumatate fața de nivelul…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- De cinci ori apar referințe la politica fiscala in minuta ședinței din aprilie celor 9 membri ai boardului Bancii Naționale, publicata marți. Romania a avut in martie o inflație calculata pe metodologie europeana , pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum, de 6,7%- cea mai ridicata din UE,…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații recente in care a vorbit despre investițiile care urmeaza sa se faca in Romania. De asemenea, a anunțat inceperea lucrarilor la ca mai așteptata autostrada, cea a Moldovei. Marcel Ciolacu a anunțat ca a scazut inflația, dar a vorbit și despre urmatoarele investiții…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca inflatia este in scadere in acest moment in Romania, dar pentru ca sa inceapa sa se vada o crestere de nivel de trai trebuie ca „septembrie-octombrie sa ne prinda cu o inflatie sub 5%”. „Avem o tara stabila macroeconomic, avem o tara unde…

- Actuala echipa guvernamentala ar urma sa fie remaniata in scurt timp, astfel incat miniștrii care doresc sa candideze la alegerile locale sau europarlamentare sa o poata face fara sa mai fie in funcție. Premierul Marcel Ciolacu pregatește o mișcare in acest sens, in condițiile in care demnitarii de…