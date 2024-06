Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ancuța Popoviciu, fosta judecatoare din dosarul 2 Mai, care striga morții in sala de judecata, este cercetata disciplinar pentru abateri, conform unui comunicat CSM. Magistratul a condus primele ședințe de judecata in dosarul accidentului rutier din localitatea 2 Mai, accident soldat cu moartea…

- Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și i-a cerut sa-i dea inapoi banii din pensia alimentara pe care i-a platit-o. Judecatoria și Tribunalul i-au respins cererea, dar barbatul nu se lasa și a facut iar recurs. Un barbat din Iași și-a dat fiul in judecata și-i cere sa-i dea inapoi banii platiți…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit, la Iași, cu antreprenorii care i-au spus ca este nevoie urgenta de autostrada in Moldova, iar proiectul aflat deja in lucru ar trebui sa fie finalizat pana in 2030. Dupa aceste discuții, premierul a simait pe pielea lui cum e sa stai blocat in coloana in trafic. La intalnirea…

- Fostul sef al Politiei orasului Harlau, judetul Iasi, a fost prins baut la volan, pe numele sau fiind intocmit dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului. Dumitru Simionescu, fost sef al Politiei Harlau, actual consilier local in Cotnari și, potrivit presei locale, candidat la fotoliul de…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Parintele Calistrat, duhovnicul de la Manastirea Vladiceni din Iași, a vorbit in predica sa din prima zi a Postului Mare despre lucrurile care conteaza cu adevarat atunci cand vrem sa ne apropiem de Dumnezeu. Simpla abținere de la alimente și bautura nu inseamna nimic, daca nu este insoțita de smerenie,…

- Trupe speciale de scara blocului. Pe rețele sociale a aparut un clip in care un luptator de la trupele speciale din Iași exerseaza tactici in scara blocului. The post “Batman” de la trupele speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .