Anomalia din programul Rabla Plus 2024

- Piața autoturismelor se va majora cu 5%. Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile ( APIA ) a prezentat o prognoza proprie a inmatricularilor de vehicule in 2024. Conform estimarii APIA, in 2024 vor fi inmatriculate in Romania 180.400 de vehicule noi, dintre care circa 150.000 vor fi…

- Preturile de vanzare ale masinilor second-hand vor continua sa creasca, anul acesta, in Romania, insa nu la acelasi nivel cu cel inregistrat in 2023, cand, in medie, masinile second-hand s-au scumpit cu 18%, potrivit unei analize Instant.ro, platforma bazata pe AI care intermediaza vanzari de masini…

- OMV Petrom anunța achiziția integrala a Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari rețele de stații pentru incarcarea mașinilor electrice, și a 50% din Electrocentrale Borzești, care deține un portofoliu de proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de 1.000 de MW. Prin acest parteneriat,…

- ​Punctul de vedere APIA, exprimat public, a fost pentru o diminuare progresiva a valorii tichetelor din programele Rabla Plus si Rabla Clasic pe masura ce costurile de fabricație și prețurile de vanzare ale mașinilor electrice vor scadea, spune Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile…

- Romania s-a angajat sa faca 30.000 de stații de incarcare pentru mașini electrice pana in 2026, in condițiile in care UE a decis ca din 2035, toate mașinile noi vandute in statele membre sa fie electrice. Comisarul european Adina Valean a explicat la Digi24 care sunt problemele cu care se confrunta…

- Ponderea masinilor pur electrice vandute in Romania ar putea ajunge pana la 68% din total vanzari in anul 2030, a declarat, miercuri, presedintele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie, la un eveniment dedicat mobilitatii sustenabile. „Daca vorbim de evolutia electro-mobilitatii…

- In prezent, in Romania sunt inmatriculate peste 33.000 de vehicule electrice, iar dintre acestea, circa 8.000 de vehicule au fost inmatriculate in primele șase luni ale anului 2023. La cele 33.000 de mașini electrice se adauga 154.000 de vehicule hibrid. Numarul mașinilor 100% electrice este in creștere,…