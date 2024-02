Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii APIA susțin ca mașinile mHEV sunt mai puternic subvenționate decat cele PHEV iar aceasta situație reprezinta o „anomalie” existenta in Rabla Plus 2024. Intr-o dezbatere despre perspectivele pieței auto pentru anul 2024 , Dan Vardie, președintele Asociației Producatorilor și Importatorilor…

- Etiopia a decis ca in țara pot fi importate doar mașini electrice. Masura reprezinta un pas important in direcția mobilitații durabile și devanseaza planurile Uniunii Europene de a interzice motoarele cu combustie interna incepand cu anul 2035. In timp ce, in trecut, țarile mai puțin bogate au fost…

- Mașinile noi cu motoare pe combustie ar putea fi vandute și dupa 2035, interdicția propusa de oficialii europeni putand fi amanata cu cel puțin cațiva ani, potrivit șefului Porsche, Lutz Meschke.

- Mașinile electrice au prins teren in ultimii ani, fiind aclamate ca viitorul mobilitații ecologice, dar nimeni nu a banuit ca o serie de probleme vor arunca o umbra asupra lor. Contrar așteptarilor de creștere a popularitații vehiculelor electrice, cifrele recente, despre care vom vorbi imediat, arata…

- Firma de inchirieri auto Hertz Global Holdings vinde aproximativ 20.000 de vehicule electrice, inclusiv Tesla, din flota sa din SUA, la aproximativ doi ani dupa ce a incheiat un acord cu producatorul auto pentru a oferi vehiculele sale spre inchiriere, intr-un alt semn ca cererea de vehicule electrice…

- Mașinile electrice au fost gandite drept o alternativa ecologica la cele cu motoare bazate pe combustie interna, insa prețul ridicat și fiabilitatea relativ scazuta ii descurajeaza pe mulți sa dea curs ideei de a achiziționa un astfel de autovehicul.

- Șoferii romani au parte de cadou fix in prima zi de Craciun. Astazi, 25 Decembrie, prețurile carburanților au crescut din nou. In ce privește benzina standard, in zona Turzii vom gasi prețuri intre 6,45 și 6,57 lei/l, in timp ce pentru motorina standard vom plati intre 6,94 și 7,04 lei/l. Motivul pentru…

- Audi, Mercedes-Benz, Stellantis si marca Volkswagen vor finanta o subventie pentru cumparatorii germani de vehicule electrice, dupa ce guvernul a renuntat brusc ,saptamana aceasta, la un program finantat de stat, transmite Reuters.Citește și: Semnal puternic in Europa: Germania stopeaza brusc programul…