APIA: Piața autoturismelor se va majora cu 5% Piața autoturismelor se va majora cu 5%. Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile ( APIA ) a prezentat o prognoza proprie a inmatricularilor de vehicule in 2024. Conform estimarii APIA, in 2024 vor fi inmatriculate in Romania 180.400 de vehicule noi, dintre care circa 150.000 vor fi autoturisme. Raportat la 2022, asta ar insemna o majorare cu 5,3%, respectiv, 5%. Prognoza APIA arata și ca, in ciuda creșterilor din ultimii ani, inmatricularile de vehicule nu vor reuși sa revina nici macar la nivelul prepandemic din 2019 (189.204 unitați) cu atat mai puțin la nivelul recordului din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

