Stiri pe aceeasi tema

- Maria Grapini marturisește ca a fost urmarita și amenințata de un barbat in aeroport, care apoi s-a cazat la același hotel cu aceasta.Eurodeputatul a declarat ca individul a trimis și o inregistrare in care iși filmase faptele.

- Candidata PSD la Parlamentul European susține ca justiția ar trebui sa fie mai dura, iar legile sa fie aplicate. ”Și eu am fost amenințata, urmarita in aeroport, dupa m-am dus in Alba Iulia la 1 dec și m-a amenințat in aeroport ca nu o sa scap și m-am trezit ca s-a cazat exact unde m-am cazat eu și…

- Sorin Prisacaru, candidat pentru postul de primar al Constanței și calugar, se afla in centrul unui scandal dupa ce mai multe femei l-au acuzat de harțuire și comportament nepotrivit. Acuzațiile au fost aduse in contextul campaniei electorale desfașurate pe strazile orașului. Incidentul ar fi avut loc…

- Intr-un nou episod dintr-o poveste ce pare desprinsa din lumea filmelor, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf a facut o plangere la Poliție, declarand ca i s-au furat un Ferrari și o barca in valoare de 400.000 de euro. Incidentul, ce pare sa fi avut loc acum mai multe luni, a fost adus la cunoștința…

- Intr-un moment de confuzie, candidatul Partidului Național Liberal (PNL) la Primaria Valea Mare, Dan Gheorghe, a provocat un val de reacții dupa ce a confundat „Invierea” cu „Nașterea lui Isus Hristos” intr-un mesaj de Paște, transmis in Noaptea de Inviere. Incidentul a fost semnalat de presa locala,…

- Locuitorii din Braila au trait clipe de coșmar, in urma cu puțin timp, din cauza unui val de cutremure insoțite de bubuituri. Seismele sunt neașteptate pentru aceasta zona din țara, motiv pentru care un specialist a explicat cum s-a produs totul și de unde ar fi venit zgomotele.

- O tanara din Borșa traiește zi de zi un adevarat coșmar. Este urmarita, este injurata, amenințata la telefon, amenințata la domiciliu cu securea de un individ care ar mai fi cercetat intr-un dosar penal. A cerut ajutorul poliției, doar ca suspectul este cercetat... in libertate. Nu s-a emis nici un…

- Un locuitor din Reșița a avut parte de un episod socant , cand forțele speciale ale Poliției i-au invadat locuința. Greșeala de adresa a condus la momente de panica și teroare pentru barbat și familia sa. Conform relatarii acestuia, totul s-a petrecut rapid și violent: ușa sparta, amenințari cu arma,…