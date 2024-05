Fugarii plătesc extrădarea Fugarii platesc extradarea. Parlamentul a adoptat proiectul de lege care prevede transferul cheltuielilor de extradare in dauna condamnaților care au incercat sa evite raspunderea penala. Camera Deputaților a adoptat decizional proiectul Guvernului care propune transferul cheltuielilor de extradare. Proiectul a fost adoptata cu 259 de voturi „pentru” de catre deputați. Ce prevede proiectul: „(6) Cheltuielile care revin statului roman, in cazul in care persoana solicitata, persoana extradata sau persoana extradabila, dupa caz, s-a sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, vor fi avute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

