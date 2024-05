Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legislativ privind cooperarea judiciara internationala in materie penala. Initiativa vizeaza limitarea fenomenului „fugarilor” si descurajarea acestei atitudini infractionale.Astfel, costurile aferente preluarii persoanelor care se…

