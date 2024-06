Fugarii români, obligați să-și plătească singuri cheltuielile de repatriere! Iohannis a semnat DECRETUL Proiectul de lege este initiat de Ministerul Justitiei și reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor ocazionate de aducerea lor in Romania.Astfel, costurile aferente preluarii persoanelor care se sustrag de la urmarire penala sau judecata vor fi avute in vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare.Totodata, in ceea ce priveste costurile aferente preluarii persoanelor urmarite care se sustrag de la executarea pedepsei, autoritatile romane dobandesc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

