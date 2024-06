Harta interactivă - Unde pot vota românii din străinătate la alegerile de mâine La alegerile pentru Parlamentul European care se vor desfașura maine, toti romanii cu drept de vot aflati in strainatate, indiferent daca au resedinta sau domiciliul sau se afla temporar in țara respectiva, pot vota la orice sectie. Pentru a facilita procesul de votare al cetațenilor romani din diaspora, au fost desemnate mai multe secții de votare in diverse orașe. Mai jos este lista completa a acestora, impreuna cu adresele și tipul locației. Harta interactiva a celor peste 900 de secții de votare, oferita de Autoritatea Electorala Permanenta, poate fi consultata aici . Documente necesare de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

